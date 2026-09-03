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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пабло Торре усомнился, что Кавай Ленард не знал о спорных выплатах: «Я за то, чтобы относиться к взрослым как к взрослым»

Журналист Пабло Торре выразил сомнения в том, что Кавай Ленард не был осведомлен о спорных обстоятельствах соглашения с компанией Aspiration, которые фигурировали в расследовании НБА.

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