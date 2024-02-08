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Политолог Солонников объяснил страх американских либералов перед Такером Карлсоном

Политолог Солонников объяснил страх американских либералов перед Такером Карлсоном

Либеральные пропагандисты из СМИ боятся потерять контроль над информационным пространством. Много лет они промывали мозги людям в Европе и США, а теперь очень боятся, что привычный монополизм будет разрушен Такером Карлсоном, заявил 8 февраля в беседе с «Известиями» политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Как бы после публикации интервью сами американцы не предложили Путину участвовать в американских президентских выборах...😂
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13 час.

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