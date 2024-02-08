Политолог Солонников объяснил страх американских либералов перед Такером Карлсоном

Либеральные пропагандисты из СМИ боятся потерять контроль над информационным пространством. Много лет они промывали мозги людям в Европе и США, а теперь очень боятся, что привычный монополизм будет разрушен Такером Карлсоном, заявил 8 февраля в беседе с «Известиями» политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.