Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Александр Новиков проинспектировал ход работ на Багратиона и в сквере Нахимовского

Александр Новиков проинспектировал ход работ на Багратиона и в сквере Нахимовского

В Смоленске продолжается масштабное обновление общественных пространств. Глава города Александр Новиков проинспектировал ход благоустройства ключевых объектов областного центра.

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