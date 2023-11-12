В посёлке Топар Абайского района снят карантин по сибирской язве

В посёлке Топар 9 ноября снят карантин по сибирской язве. За время ограничительных мер в населённом пункте не зарегистрировано новых случаев заражения среди населения и скота, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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