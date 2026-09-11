Фонд "Защитники Отечества": ветераны СВО открыли 2 800 бизнесов

С начала 2026 года более 2 800 ветеранов СВО оформили социальные контракты для создания бизнеса. Приоритетными направлениями стали производство, автосервис и сельское хозяйство.
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