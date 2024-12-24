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Стенания в Вене: российская РЭБ побеждает натовские ракеты

Стенания в Вене: российская РЭБ побеждает натовские ракеты

Эффективность российских систем РЭБ оказалась неприятным сюрпризом для западных специалистов. Об этом в ходе лекции заявил сотрудник австрийского института подготовки офицеров при Терезианской военной академии Рейснер Маркус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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