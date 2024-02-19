Бойцы ВСУ бежали из Ласточкина

После освобождения Авдеевки наступление россиян не прервалось. Наши войска продолжили гнать врага с наших земель и стремительным натиском выбили противника из населённого пункта Ласточкино, что находится на запад от Авдеевки.
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