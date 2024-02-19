Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 816 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Walery
    Открой Конституцию - там написано: "Источник власти в Стране - Народ".  Кстати, именно президент предложил народу  ре...Депутат Затулин п...
  • Александр Рус
    пшеки поганые,разорвите дупу этому порхатому,да и всему стаду укропедерастов...Зеленский из-за б...
  • Виктор Хованов
    Это у запандосов с нами идёт 3-я мировая, а у нас пока только СВО на территории Украины. Не хочу обидеть наших женщин...Лукашенко назвал ...

Бойцы ВСУ бежали из Ласточкина

Бойцы ВСУ бежали из Ласточкина

После освобождения Авдеевки наступление россиян не прервалось. Наши войска продолжили гнать врага с наших земель и стремительным натиском выбили противника из населённого пункта Ласточкино, что находится на запад от Авдеевки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИП
Игорь Петров
С визгом!
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх