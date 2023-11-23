Кабмин не поддержал законопроект о регулировании цен на бензин и дизель

Введение такой меры на внутреннем рынке приведёт к искажению рыночного ценообразования. Кабмин подготовил проект отрицательного отзыва на законопроект об установлении правительством предельно допустимых розничных цен на бензин и дизель.
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