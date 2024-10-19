ЭЭГ-тест позволяет выявить дневную сонливость всего за две минуты

Исследователи из Университета Южной Австралии (University of South Australia) разработали новый метод диагностики чрезмерной дневной сонливости, который позволяет быстро и эффективно оценить уровень сонливости всего за две минуты.
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