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ЭЭГ-тест позволяет выявить дневную сонливость всего за две минуты

ЭЭГ-тест позволяет выявить дневную сонливость всего за две минуты

Исследователи из Университета Южной Австралии (University of South Australia) разработали новый метод диагностики чрезмерной дневной сонливости, который позволяет быстро и эффективно оценить уровень сонливости всего за две минуты.

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