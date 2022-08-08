Запорізька АЕС (архівне фото) Україна звернулася до ООН та МАГАТЕ з приводу обстрілів Запорізької АЕС В «Энергоатоме» вважають, що російські військові обстрілюють Запорізьку АЕС для знищення її інфраструктури та відключення від енергосистеми України КИЇВ – Україна закликає генерального секретаря ООН, керівництво МАГАТЕ та всю світову спільноту вжити можливих заходів для спрямування місії безпеки на […] Сообщение Україна звернулася до ООН та МАГАТЕ з приводу обстрілів Запорізької АЕС появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.