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Царьград

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Сожрала мозг: амеба убила 33-летнего мужчину в Мексике

Сожрала мозг: амеба убила 33-летнего мужчину в Мексике

33-летний инструктор по вейкборингу в Мексике умер из-за пожирающей мозг амебы.В Мексике 33-летний инструктор по вейкбордингу умер после заражения амебой Naegleria fowleri.

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