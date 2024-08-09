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Путин подписал закон о легализации майнинга криптовалют в России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, легализующий майнинг криптовалют в России. Документ опубликован на официальном сайте правовых актов и вступит в силу через десять дней после официального опубликования, за исключением некоторых положений.

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