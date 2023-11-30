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Русская весна

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В РПЦ прокомментировали запрет ЛГБТ

В РПЦ прокомментировали запрет ЛГБТ

Признание международного движения ЛГБТ* экстремистской организацией и его запрет в России — это «форма нравственной самозащиты общества», считает заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

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