В РПЦ прокомментировали запрет ЛГБТ

Признание международного движения ЛГБТ* экстремистской организацией и его запрет в России — это «форма нравственной самозащиты общества», считает заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.