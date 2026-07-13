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Аргументы и Факты

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ФСБ показала кадры изъятых FPV-дронов для готовившихся терактов

ФСБ показала кадры изъятых FPV-дронов для готовившихся терактов

ФСБ России опубликовала кадры FPV-дронов, которые украинские спецслужбы, по данным ведомства, планировали использовать для серии терактов на объекте военно-промышленного комплекса и против военнослужащих Минобороны РФ.

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