Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 558 подписчиков

«Триумфы» Трампа: ЗРС С-400 на Ближнем Востоке сыграют против России

«Триумфы» Трампа: ЗРС С-400 на Ближнем Востоке сыграют против России

Чем дальше, тем загадочней разворачивается история с предполагаемой перепродажей Турцией некоей третьей стране закупленных ею ранее, в 2019 году, у России двух дивизионов российской передовой системы ПВО С-400 «Триумф».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Traveller
И таки Вовик даст разрешение на продажу, коль это требует его рыжий самовлюблённый хозяин.
Ответить
1 м.