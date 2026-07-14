«Триумфы» Трампа: ЗРС С-400 на Ближнем Востоке сыграют против России

Чем дальше, тем загадочней разворачивается история с предполагаемой перепродажей Турцией некоей третьей стране закупленных ею ранее, в 2019 году, у России двух дивизионов российской передовой системы ПВО С-400 «Триумф».
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