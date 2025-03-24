За защиту Курской и Белгородской областей обратились с просьбой учредить медали

Председатель партии «Справедливая Россия - За правду» (СРЗП) Сергей Миронов и депутат партии, вице-спикер Госдумы Александр Бабаков написали обращение на имя министра обороны РФ Андрея Белоусова с просьбой об учреждении медали за защиту Белгородской и Курской областей.