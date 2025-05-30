Какие химикаты мы потребляем каждый день?

Даже самый опытный повар не может в полной мере оценить качество продукта на глаз. В отдельных случаях запах и цвет выполняют лишь функцию красивой упаковки, за которой скрывается сомнительный набор ингредиентов.
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