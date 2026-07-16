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Журнал о бизнесе и инвестициях

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В Individuum заявили об отсутствии обвинений в отношении издательства

В Individuum заявили об отсутствии обвинений в отношении издательства

Представители издательства Individuum заявили, что в настоящий момент никакого обвинительного заключения в отношении редакции не составлено, также опровергнув существование в компании «красного списка» произведений с описанием ЛГБТ-отношений («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено).

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