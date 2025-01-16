SEGA показала обзорный трейлер боёвки Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii Во время недавней ...

SEGA показала обзорный трейлер боёвки Like a Dragon: Pirate Yakuza in HawaiiВо время недавней трансляции Like a Dragon Direct SEGA и RGG Studio рассказали о многом из того, что будет в Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.
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