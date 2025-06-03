Зачем мужчины в XIX веке надевали подвязки на рукава

Если внимательно посмотреть на старые фотографии или костюмные драмы вроде «Острых козырьков», можно заметить любопытную деталь: у мужчин на рубашках, чуть выше локтя, красуется небольшая лента, цепочка или ремешок.
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