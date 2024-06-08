Первый тизер-трейлер 12 сезона мультсериала “Футурама” Спустя чуть более сем...

Первый тизер-трейлер 12 сезона мультсериала “Футурама”Спустя чуть более семи месяцев после того, как мы узнали, что “Футурама” Мэтта Гроунинга и Дэвида Коэна вернется на Hulu не на один, а на два сезона, у нас появился первый взгляд на 12 сезон… источник.