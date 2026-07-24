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Привокзальная площадь в Твери: перекрытие продлили до 15 сентября

Привокзальная площадь в Твери: перекрытие продлили до 15 сентября

Перекрытие Привокзальной площади в Твери продлено до 15 сентября. В администрации Твери подписано распоряжение о временном прекращении движения и парковки транспорта на ряде участков — ограничения будут действовать с 00:01 28 июля до 23:59 15 сентября.

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