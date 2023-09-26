Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Дмитрий Свищев: «На месте наших фигуристов и РУСАДА я бы оценил возможность, чтобы подать на Чжоу в суд и засудить»

«Он специально создает интригу, чтобы зацепиться и отобрать что-то у российских фигуристов. Он решил поддержать негативную тенденцию, которая не имеет отношения к спорту.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх