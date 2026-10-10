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Россияне выбирают наличность: эксперты объяснили тренд

Россияне начали отказываться от хранения сбережений в банках в пользу наличных, По данным социологического опроса, проведенного по заказу ЦБ, в сентябре бумажные купюры стали наиболее популярным способом хранения денег.

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