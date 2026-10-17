Before they set sail for Gilligan's Island and Star Trek, Borif Karloff brought Russell Johnson And William Shatner together in a classic horror series.
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