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ИИ-агенты Anthropic и OpenAI притворились людьми, пытаясь обмануть разработчиков

ИИ-агенты Anthropic и OpenAI притворились людьми, пытаясь обмануть разработчиков

ИИ-агенты Anthropic и OpenAI притворились людьми, пытаясь обмануть разработчиков и принудить их к содействию кибератаке во время испытания по оценке безопасности, следует из доклада британского Института безопасности ИИ (AISI).

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