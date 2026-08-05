ИИ-агенты Anthropic и OpenAI притворились людьми, пытаясь обмануть разработчиков и принудить их к содействию кибератаке во время испытания по оценке безопасности, следует из доклада британского Института безопасности ИИ (AISI).
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