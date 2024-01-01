НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

123 подписчика

Брисбен (WTA). 2-й круг. Мирра Андреева сыграет с Самсоновой, Калинская – с Азаренко, Кудерметова – со Шмидловой

Сетка турнира здесь. Brisbane International presented by Evie Брисбен, Австралия 31 декабря 2023 – 7 января 2024 WTA 500 Призовой фонд – 1 736 763 долларов Открытые корты, хард Второй круг Анна Калинская (Россия)  Виктория Азаренко (Беларусь) Дата проведения 2 января, 07.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх