В Минобороны сообщили о боях за четыре населенных пункта на изюмском направлении

Российские военнослужащие ведут бои за четыре населенных пункта на изюмском направлении. Об этом 11 апреля сообщил командующий группировкой войск «Запад» Сергей Кузовлев в докладе главе Минобороны РФ Андрею Белоусову.
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