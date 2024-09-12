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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН В СОЦИАЛЬНЫЕ ПАНСИОНАТЫ. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН В СОЦИАЛЬНЫЕ ПАНСИОНАТЫ. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ.

В настоящее время в Могилёвской области функционирует 9 социальных пансионатов, осуществляющих стационарное социальное обслуживание (из них: 6 профильных социальных пансионатов (психоневрологических), 2 социальных пансионата общего профиля, 1 детский социальный пансионат (для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития).

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