ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН В СОЦИАЛЬНЫЕ ПАНСИОНАТЫ. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ.

В настоящее время в Могилёвской области функционирует 9 социальных пансионатов, осуществляющих стационарное социальное обслуживание (из них: 6 профильных социальных пансионатов (психоневрологических), 2 социальных пансионата общего профиля, 1 детский социальный пансионат (для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития).
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