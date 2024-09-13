Мать юной сибирячки, погибшей в московском коллекторе, отказалась от компенсации

Женщина будет добиваться максимального наказания для виновников трагедии Мать 15-летней школьницы из Новосибирска, которая летом 2023 года погибла в московском коллекторе во время экскурсии, намерена довести дело до конца и наказать виновников трагедии, пишет "КП-Новосибирск".