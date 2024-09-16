Суд постановил выдворить в Молдавию бойца добровольческого отряда «Скиф», который принимал участие в специальной военной операции (СВО) и не успел продлить срок пребывания в России.
Российский суд решил выдворить добровольца СВО из Молдавии на родину. Его обвинили в нарушении миграционного учета
Комментарии
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Федор Родников
Когда наконец будет судебная реформа,когда судей начнут выбирать,а не назначать благодаря родственным связям? С судами и их приговорами творится чёрт знает что,если за изнасилование русской девочки мастурбеком ему дали 8лет,а после "просьбы"диаспоры снизили до четырёх с половиной,то облыжно оговоренному русскому мужику отцу четырёх детей впаяли пятнадцать лет и это при том,что 15ти летняя тварь,оговорившая его отказалась и писменно и в суде и признала что солгала от скуки и всё равно 15 лет мужику дали-что это,как это называется и судьи кто?
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16 час.
СХ
Сергей Храмов
У суда есть судьи и у них есть фамилии, которые работают протиа России. РВСН.
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15 час.
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