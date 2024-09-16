Российский суд решил выдворить добровольца СВО из Молдавии на родину. Его обвинили в нарушении миграционного учета

Федор Родников

Когда наконец будет судебная реформа,когда судей начнут выбирать,а не назначать благодаря родственным связям? С судами и их приговорами творится чёрт знает что,если за изнасилование русской девочки мастурбеком ему дали 8лет,а после "просьбы"диаспоры снизили до четырёх с половиной,то облыжно оговоренному русскому мужику отцу четырёх детей впаяли пятнадцать лет и это при том,что 15ти летняя тварь,оговорившая его отказалась и писменно и в суде и признала что солгала от скуки и всё равно 15 лет мужику дали-что это,как это называется и судьи кто?