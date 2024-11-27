Действующий американский лидер Джо Байден и вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис намереваются предоставить Киеву ядерное оружие, заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин.
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