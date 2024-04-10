Глава Карелии: «В Костомукше планируем построить аэропорт»

Авиасообщение с севером Карелии планируется запустить через пять лет. О планах по строительству аэропорта в Костомукше Артур Парфенчиков заявил на встрече с жителями города, которую он провел во время рабочей поездки в северный район республики.
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