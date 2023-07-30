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Психолог ЦСКА о Костомарове: «Он может обучать детей, стать лидером мнений или заняться работой с паралимпийцами»

– А что касается Романа Костомарова? Он вышел из больницы, активно ведет социальные сети, это помогает ему адаптироваться к новой жизни? – Безусловно, это его способ адаптации.

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