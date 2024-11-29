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МЧС посоветовало жителям России иметь наготове "тревожный чемоданчик"

МЧС посоветовало жителям России иметь наготове "тревожный чемоданчик"

Ведомство рекомендует иметь набор жителям регионов, где высоки риски природных и техногенных катастроф, а также вооружённых конфликтов.

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