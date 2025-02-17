В облцентре 1300 подвалов переоборудовали в укрытия

Мэр Александр Новиков рассказал, где можно будет получить ключи и когда необходимо прятаться в укрытие Глава города Смоленска Александр Новиков сообщил, что на данный момент 1300 подвалов многоквартирных домов могут использоваться как укрытия.
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