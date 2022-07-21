Тартакову отстранили за критику шоу «Есть тема», Карлсен отказался играть с Непомнящим, Дибала в «Роме», Пиняеву стало плохо на тренировке, ЭСК признала правоту Безбородова в матче «Спартака» и другие новости

1. Ведущая «Матч ТВ» Софья Тартакова раскритиковала телеканал за шоу «Есть тема». В передаче обсуждалось интервью Дарьи Касаткиной и Андрея Рублева, в котором Касаткина совершила каминг-аут и, как и Рублев, допустила возможность смены гражданства.