"Очередной плевок в лицо народа. Куда смотрит ФСБ?". Снова отличилась сенатор Нарусова – мать Ксении Собчак

Ivan собчаковская, ельцинская, чубайсовская семейки живут в своё удовольствие потому что их семейный друг - Путин позволяет им плевать на российские законы.

Алексей Тан Галка! ... флаг что с низу и с лева, очень похож на флаг Сербии и их службы (правоохранительной) и возможно это они (службы) слили эту инфо!... как например ... как например службы МВД России, слили инфо о Коломойском. пример