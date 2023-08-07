Медвежий угол

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"Очередной плевок в лицо народа. Куда смотрит ФСБ?". Снова отличилась сенатор Нарусова – мать Ксении Собчак

"Очередной плевок в лицо народа. Куда смотрит ФСБ?". Снова отличилась сенатор Нарусова – мать Ксении Собчак

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО Тут в очередной раз отличилась сенатор Людмила Нарусова – мать Ксении Собчак.

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Комментарии
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Ivan
собчаковская, ельцинская, чубайсовская семейки живут в своё удовольствие потому что их семейный друг - Путин позволяет им плевать на российские законы.
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53 мин.
Алексей Тан
Галка! ... флаг что с низу и с лева, очень похож на флаг Сербии и их службы (правоохранительной) и возможно это они (службы) слили эту инфо!... как например ... как например службы МВД России, слили инфо о Коломойском. пример
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37 мин.
Александр Ляшенко
Задавите гадину! Ярая русофобка и на свободе,что за дурдом  у Бастрыкина? Путин. твоё молчание об этой семейке,равносильно Заявлению ТАСС от 14.061941г, ввёдшее в ступор население СССР.
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37 мин.

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