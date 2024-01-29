Спартак – Торпедо где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры КХЛ — Континентальная хоккейная лига 29 января

В понедельник, 29 января, сыграют Спартак и Торпедо в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги. Смотри хоккей абсолютно бесплатно с бонусом до 7000 рублей по ссылке! Игра пройдет на стадионе «Дворец спорта Мегаспорт».
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