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Маттиа Бинотто: «Изначально у «Ауди» будет отставание от других производителей двигателей, которое нужно будет отыграть»

Бинотто оценил состояние готовности «Ауди» к приходу в «Ф-1». Глава проекта «Ауди» в «Ф-1» рассказал о том, как идет процесс разработки двигателя к сезону-2026, и как он оценивает шансы команды.

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