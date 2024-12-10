Сотни тысяч человек в Европе умирают из-за загрязнения воздуха: что говорят цифры

Загрязнение воздуха мелкими частицами привело к гибели 239 000 человек в Европейском союзе в 2022 году, что на 5% меньше, чем в предыдущем году, согласно отчету Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС), опубликованному во вторник, сообщает AFP.