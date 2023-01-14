TikTok стал одним из лучших мест для поиска вирусного контента в Интернете, многие видео набирают десятки миллионов лайков — но какие TikTok больше всего нравятся на всей платформе? Популярность приложения Bytedance и сообщество для обмена видео TikTok резко возросла с момента запуска в 2017 году, и миллионы пользователей стекаются на платформу, чтобы принять участие в […] Сообщение Самые популярные TikToks: 20 лучших вирусных видео от Беллы Поарч, Билли Айлиш и других появились сначала на uaStend.