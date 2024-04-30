Эксперт рассказала, когда исчезнут дельфины в Черном море

Тревожные новости сообщила ТАСС научный сотрудник Карадагской научной станции имени Т. И. Вяземского Ирина Логоминова: популяция дельфинов в Черноморском бассейне стремительно сокращается и с сохранением существующих тенденций не имеет шансов на восстановление до прежних объемов.