В Челнах Алиханову и Минниханову показали броневик на основе китайского Hongqi

На выставке продукции машиностроителей Татарстана в Набережных Челнах Раису РТ Рустаму Минниханову и министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову показали автомобиль со скрытым бронированием на базе китайского седана Hongqi H9.
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