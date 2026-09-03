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Иркутск Сегодня

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В Братске прошли митинги памяти: братчане почтили окончание Второй мировой войны и жертв терроризма

3 сентября в Братске прошли памятные мероприятия, посвященные Дню окончания Второй мировой войны и Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

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