Более 3,7 тысяч астраханцев пострадали от укусов собак

Подводя итоги, региональный Роспотребнадзор опубликовал сводную статистику, в которой поделился данными по различным инфекционным и другим паразитарным заболеваниям, зафиксированным с января по ноябрь текущего года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии