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Более 3,7 тысяч астраханцев пострадали от укусов собак

Более 3,7 тысяч астраханцев пострадали от укусов собак

Подводя итоги, региональный Роспотребнадзор опубликовал сводную статистику, в которой поделился данными по различным инфекционным и другим паразитарным заболеваниям, зафиксированным с января по ноябрь текущего года.

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