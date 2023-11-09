Ведущие страны ЕС испугались воровать русские активы – Bloomberg

Как минимум четыре страны Евросоюза призвали не спешить с передачей русских активов Украине.Европа отреагировала на планы Соединённых Штатов выкрасть из банков замороженные после начала СВО русские золотовалютные активы и передать их Киеву.
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