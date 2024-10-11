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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Беннедикт Матурин набрал 25 очков в предсезонном матче с «Кавальерс»

Защитник «Пэйсерс» за 19 минут со скамейки набрал 25 очков, 3 подбора и 1 передачу. Матурин реализовал 8 из 12 с игры, включая 5 из 8 из-за дуги, а также 4 из 4 с линии.

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