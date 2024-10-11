Беннедикт Матурин набрал 25 очков в предсезонном матче с «Кавальерс»

Защитник «Пэйсерс» за 19 минут со скамейки набрал 25 очков, 3 подбора и 1 передачу. Матурин реализовал 8 из 12 с игры, включая 5 из 8 из-за дуги, а также 4 из 4 с линии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Захарова об оскорблении игроков с паспортом РФ в Финляндии: «Подобные вещи без реакции не останутся. Финляндии надо принять шаги для купирования националистических проявлений»
- Тренеры получат денежные призы за успешное выступление биатлонистов на Кубке МЛКБ
- Баши о лидерстве «Краснодара» в РПЛ: «Всегда приятно занимать первое место, но впереди долгий путь. Все хотят обыграть тебя – это нормально»
Свежие комментарии