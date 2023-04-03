Тренер Ким Вайсс оценила влияние Овечкина на юных хоккеистов в США

Тренер юношеской команды «Мэриленд Блэк Бирс» Ким Вайсс опубликовала в социальной сети Twitter пост, в котором рассказала о влиянии российского хоккеиста, нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина на юных американских хоккеистов.
Тренер юношеской команды «Мэриленд Блэк Бирс» Ким Вайсс опубликовала в социальной сети Twitter пост, в котором рассказала о влиянии российского хоккеиста, нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина на юных американских хоккеистов.
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