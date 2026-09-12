Сетевой этикет — 10 правил общения онлайн, без которых сегодня не обойтись

Сегодня интернет занимает в нашей жизни настолько значимое место, что неудивительно, что у общения в сети появились собственные правила этикета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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